Великобритания и США вслед за ЕС ввели санкции против Китая

Великобритания и Соединенные Штаты объявили о санкциях против китайских чиновников и организаций за нарушения прав человека против преимущественно мусульманского уйгурского меньшинства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении на сайте британского правительства говорится, что страна впервые введет замораживание активов и запрет на выезд против четырех чиновников Китая, а также органа безопасности Синьцзяна, в соответствии с глобальным режимом санкций по правам человека за системные нарушения против уйгуров и других меньшинств.

"Нельзя игнорировать доказательства распространенных нарушений прав человека в Синьцзяне, включая массовые задержания и слежку, сообщения о пытках и принудительной стерилизации", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил о введении санкций против двух должностных лиц КНР в рамках глобальных санкций в связи с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне.

The U.S. is designating two People’s Republic of China officials under our Global Magnitsky sanctions in connection with serious human rights abuses in Xinjiang. We stand united with the UK, Canada, and the EU in promoting accountability for those who abuse human rights.