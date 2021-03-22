Великобритания и США вслед за ЕС ввели санкции против Китая

Великобритания и Соединенные Штаты объявили о санкциях против китайских чиновников и организаций за нарушения прав человека против преимущественно мусульманского уйгурского меньшинства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении на сайте британского правительства говорится, что страна впервые введет замораживание активов и запрет на выезд против четырех чиновников Китая, а также органа безопасности Синьцзяна, в соответствии с глобальным режимом санкций по правам человека за системные нарушения против уйгуров и других меньшинств.

"Нельзя игнорировать доказательства распространенных нарушений прав человека в Синьцзяне, включая массовые задержания и слежку, сообщения о пытках и принудительной стерилизации", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил о введении санкций против двух должностных лиц КНР в рамках глобальных санкций в связи с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне.

The U.S. is designating two People’s Republic of China officials under our Global Magnitsky sanctions in connection with serious human rights abuses in Xinjiang. We stand united with the UK, Canada, and the EU in promoting accountability for those who abuse human rights. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 22, 2021

"Мы объединены с Великобританией, Канадой и ЕС в продвижении ответственности для тех, кто злоупотребляет правами человека", - написал он в Twitter.

Правозащитные организации заявляют, что Китай удерживает более миллиона уйгуров и людей из других групп мусульманских меньшинств в лагерях в Синьцзяне.

Правительство Китая обвинили в проведении принудительных стерилизаций уйгурских женщин и отделении детей от их семей. Расследования содержат указания принудительного труда и систематических изнасилований, сексуального насилия и пыток задержанных.

Китай отрицает обвинения, утверждая, что лагеря - это средства "перевоспитания", которые используются для борьбы с терроризмом.

Напомним, Китай ввел санкции в отношении пяти депутатов Европарламента, а также европейских ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС в ответ на санкции Брюсселя за нарушение прав человека Пекином.