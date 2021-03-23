Британія скоротить чисельність військ до найнижчого рівня з початку 1800-х років, а також виведе з експлуатації понад 100 літаків у той час, як країна перенаправляє оборонні витрати на безпілотники та роботи, а також посилює військові можливості в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

До 2025 року повністю підготовлені війська будуть скорочені з приблизно 76 500 до 72 500 в рамках значного оновлення обороноздатності Великої Британії. Уряд також відмовився від цільового показника у 82 000 таких військовослужбовців, оскільки він не виконувався з 2015 року.

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Однак британські сили будуть помітнішими як ніколи раніше, особливо в Африці та Індо-Тихоокеанському регіоні, відзначає видання.

Уряд планує відправляти війська за кордон частіше і на триваліші періоди, щоб вони були задіяні в більш широкому діапазоні операцій.

Новий підрозділ зі спеціальних операцій під назвою "Рейнджерс" чисельністю 1000 осіб працюватиме разом із іноземними військами для запобігання конфліктам.

Британія виведе з експлуатації найстаріші фрегати Королівського флоту протягом наступних двох років, а також 114 літаків - включаючи весь флот RAF C-130 Hercules.

Тим часом на модернізацію оборонних технологій буде витрачено до 23 мільярдів фунтів стерлінгів.

Ці плани викладені в 66-сторінковому оборонному документі під назвою "Оборона в конкурентну епоху", який є частиною ширшої стратегії зовнішньополітичного відомства, оборони та розвитку, в якій Китай розглядається як найбільша державна загроза економічній безпеці Британії.

Як повідомлялось, 16 березня у Британії був представлений Комплексний огляд питань безпеки, оборони і зовнішньої політики, у якому Росія 14 разів згадується як гостра загроза Сполученому Королівству.