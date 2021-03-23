У Британії відзначають річницю першого локдауну

У Британії підбивають підсумки року епідемії у першу річницю локдауну - 23 березня минув рівно рік відтоді, коли країна вперше зачинилась на жорсткий карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

На момент оголошення жорсткого карантину у Британії від коронавірусу померли 340 (згодом дані уточили до 364). За рік ця цифра досягла 126 172.

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Перехворіли за рік понад 4,3 млн британців, включно з прем’єром Борисом Джонсоном, якого госпіталізували в реанімацію.

За кількістю заражень за час епідемії, Британія - серед перших у Європі, а за кількістю смертей - єдина, крім Італії, де померли більше 100 000 коронахворих.

Джонсон зазначив, що цей рік став роком величезних втрат для усіх, та що минулий рік був одним з найважчих в історії Британії.

Опівдні планують провести хвилину пам’яті за людьми, чиї життя забрала епідемія.

Крім того, о 20 годині британців запрошують вийти на поріг своїх домівок зі свічками, ліхтариками або факелами, що мають стати "маяками пам’яті".

Нагадаємо, напередодні в країні зареєстрували найменше смертей від коронавірусу з вересня 2020 року.

Щеплення від коронавірусу принаймні першою дозою отримали вже 28 млн британців.

Субота 20 березня стала днем з рекордною кількістю щеплень - 844 285 за добу. Відтак принаймні першою дозою вакциновані вже половина населення Британії.