В Британии отмечают годовщину первого локдауна

В Британии подводят итоги эпидемии в первую годовщину локдауна - 23 марта прошел ровно год с тех пор, когда страна впервые закрылась на жесткий карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На момент объявления жесткого карантина в Британии от коронавируса умерли 340 человек (впоследствии данные уточнили до 364). За год эта цифра достигла 126 172.

Переболели за год более 4,3 млн британцев, включительно с премьером Борисом Джонсоном, которого госпитализировали в реанимацию.

По количеству заражений за время эпидемии, Британия - среди первых в Европе, а по количеству смертей - единственная, кроме Италии, где умерли более 100 000 больных.

Джонсон отметил, что этот год стал годом больших потерь для всех, и что прошлый год был одним из самых тяжелых в истории Британии.

В полдень планируют провести минуту памяти за людьми, чьи жизни унесла эпидемия.

Кроме того, в 20:00 британцев приглашают выйти на порог своих домов со свечами, фонариками или факелами, которые должны стать "маяками памяти".

Напомним, накануне в стране зарегистрировали наименьшее количество смертей от коронавируса с сентября 2020 года.

Прививку от коронавируса по крайней мере первой дозой получили уже 28 млн британцев.

Суббота, 20 марта, стала днем ​​с рекордным количеством прививок - 844 285 за сутки. По крайней мере первой дозой вакцинированы уже половина населения страны.