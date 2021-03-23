В Косове - новое правительство после третьих за три года парламентских выборов

В Косове сформировали новое правительство, премьер-министром во второй раз избрали Альбина Курти, лидера движения "Самоопределение".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Pristina Insight.

Назначение правительства поддержали 67 депутатов из 120, 30 высказались против. В новый кабинет войдут 15 министров.

Перед голосованием Курти очертил приоритеты политики правительства, акцентируя на преодолении последствий пандемии, борьбе с бедностью и очищении судебной системы.

Также новый премьер заявил, что диалог с Сербией должен "решать существующие проблемы, а не создавать новые", а без признания Сербией правды о прошлых военных преступлений и признание факта существования независимого Косова нормализация отношений невозможна.

Первый раз Курти возглавил правительство 13 месяцев назад и вынужден был уйти в отставку только через 50 дней, в конце марта 2020 - из-за спора вокруг "коронавирусного" чрезвычайного положения. Конституционный суд после этого позволил формирования правительства без досрочных выборов. Но потом назначения правительства Авдуллы Хоти признали нелегитимным - за то, что в голосовании принимал участие депутат, осужденный за коррупцию.

Один из следующих вызовов - избрание президента Косова, которого избирает парламент. Вероятным кандидатом считают Вйосу Османи, который сейчас исполняет обязанности президента, но неизвестно, соберет ли он достаточно голосов в свою поддержку.

По Конституции, в голосовании должны участвовать две трети депутатов, поэтому оппозиция, объединившись, потенциально может заблокировать любое назначение.