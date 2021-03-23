У Норвегії поліція допитала прем'єрку, яка святкувала день народження попри карантин

У вівторок норвезька поліція заявила, що почала допит прем'єр-міністра Ерни Солберг в зв'язку зі святкуванням її дня народження минулого місяця, ймовірно з порушенням правил соціального дистанціювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Порушення може призвести до штрафу в розмірі 10 000 крон (1 165 доларів).

Читайте також У Норвегії після місяців карантину вакцинують пінгвінів

"Ми почали розслідування, в рамках якого допитали прем'єр-міністра. Ми взяли ініціативу, допит почався, але формально він ще не закінчений", - розповів агентству інспектор поліції Пер Мортен Сендінг.

За його словами, поліція має намір завершити розслідування на цьому тижні.

Прем'єрка Норвегії вже вибачилась за те, що відсвяткував своє 60-річчя з 13 членами сім'ї на гірському курорті, незважаючи на урядову заборону на заходи за участі понад 10 осіб.

"Ми запланували вечерю в ресторані, який, на нашу думку, відповідав коронавірусним рекомендаціям. Це було в ресторані, де ми забронювали три окремих столики і дотримувалися дистанції", - сказала Солберг репортерам в п'ятницю.

Вечірка з нагоди дня народження викликала критику, в тому числі з боку підопічного Солберг - міністра охорони здоров'я Норвегії.