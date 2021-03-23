В Норвегии полиция допросила премьера, которая праздновала день рождения несмотря на карантин

Во вторник норвежская полиция заявила, что начала допрос премьер-министра Эрне Солберг в связи с празднованием ее дня рождения в прошлом месяце, вероятно, с нарушением правил социального дистанцирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Нарушение может привести к штрафу в размере 10 000 крон (1165 долларов).

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"Мы начали расследование, в рамках которого допросили премьер-министра. Мы взяли инициативу, допрос начался, но формально он еще не закончен", - рассказал агентству инспектор полиции Пер Мортен Сендинг.

По его словам, полиция намерена завершить расследование на этой неделе.

Премьер Норвегии уже извинилась за то, что отпраздновал свое 60-летие с 13 членами семьи на горном курорте, несмотря на правительственный запрет на мероприятия с участием более 10 человек.

"Мы запланировали ужин в ресторане, который, по нашему мнению, отвечал коронавирусным рекомендациям. Это было в ресторане, где мы забронировали три отдельных столики и соблюдали дистанцию", - сказала Солберг репортерам в пятницу.

Вечеринка по случаю дня рождения вызвала критику, в том числе со стороны министра здравоохранения Норвегии.