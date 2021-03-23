Данія оголосила графік скасування коронавірусних обмежень

Уряд Данії оголосив графік поступового скасування коронавірусних обмежень та заявив, що планує скасувати більшість із них, коли всі люди старше 50 років будуть вакциновані.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

План був представлений прем'єр-міністром Метте Фредеріксен та представниками інших політичних партій після узгодження угоди пізно ввечері в понеділок.

Підприємства, школи, спорт та культура зможуть знову відновити роботу протягом квітня та травня, у деяких випадках паспорти вакцинації будуть потрібні для користування послугами.

Текст угоди встановлює фіксовану точку для скасування обмежень, "коли найстарші та вразливі громадяни та громадяни старше 50 років щеплені першою дозою, якщо вони цього хочуть".

Цей пункт означатиме припинення більшості обмежень, хоча деякі з них залишатимуться, включаючи ті, що "стосуються подій, які несуть ризик надмірного розповсюдження, включаючи великі події та нічне життя, обмеження подорожей та загальні заходи щодо зменшення інфекцій".

Використання паспортів вакцинації означає, що для користування деякими послугами, включаючи перукарів, майстрів татуювання та масажних кабінетів, буде потрібно документація або про щеплення, і про нещодавній негативний тест, або про недавню (вже не активну) інфекцію.

Послаблення обмежень почнеться 6 квітня із відкриття шкіл та сфери послуг. З 21 квітня відкриються великі торгові центри. Культурні заклади, такі як музеї, художні галереї та бібліотеки, відновлять роботу. Ресторанам буде дозволено подавати їжу на вулиці.

Із 6 травня дозволено відкривати концертні майданчики, театри та кінотеатри, а також ресторанам дозволять приймати відвідувачів у приміщенні.

21 травня зможуть знову відкритись вечірні школи та інші допоміжні навчальні заклади, всі спортивні споруди також дозволять відкрити.