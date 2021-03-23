Дания объявила график отмены коронавирусных ограничений

Правительство Дании объявило график постепенной отмены коронавирусных ограничений и заявило, что планирует отменить большинство из них, когда все люди старше 50 лет будут вакцинированы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

План был представлен премьер-министром Метте Фредериксен и представителями других политических партий после согласования соглашения поздно вечером в понедельник.

Предприятия, школы, спорт и культура смогут вновь возобновить работу в течение апреля и мая, в некоторых случаях паспорта вакцинации потребуются для пользования услугами.

Текст соглашения устанавливает фиксированную точку отмены ограничений, "когда старшие и уязвимые граждане и граждане старше 50 лет привиты первой дозой, если они этого хотят".

Этот пункт будет означать прекращение большинства ограничений, хотя некоторые из них останутся, включая те, что "касаются событий, которые несут риск чрезмерного распространения, включая крупные события и ночная жизнь, ограничения путешествий и общие меры по уменьшению инфекций".

Использование паспортов вакцинации означает, что для пользования некоторыми услугами, включая парикмахеров, мастеров татуировки и массажных кабинетов, потребуется документация или о прививках, и о недавнем отрицательном тесте, или о недавней (уж не активной) инфекции.

Ослабление ограничений начнется 6 апреля с открытия школ и сферы услуг. С 21 апреля откроются большие торговые центры. Культурные заведения, такие как музеи, художественные галереи и библиотеки, возобновят работу. Ресторанам будет разрешено подавать еду на улице.

С 6 мая разрешено открывать концертные площадки, театры и кинотеатры, а также ресторанам позволят принимать посетителей в помещении.

21 мая смогут снова открыться вечерние школы и другие вспомогательные учебные заведения, все спортивные сооружения также позволят открыть.