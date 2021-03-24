Джонсон заявив, що успіх вакцинації в Британії забезпечили "капіталізм та жадібність" - ЗМІ

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон на закритій зустрічі заявив, що успішну вакцинацію Британії забезпечили "капіталізм та жадібність" - і одразу ж відмовився від своїх слів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Коментар Джонсона нібито пролунав під час зустрічі у форматі Zoom-конференції з депутатами консервативної партії так званого "Комітету 1922" увечері 23 березня.

"Причина нашого успіху з вакцинами - це капіталізм, це жадібність, друзі", - нібито сказав прем’єр. - Але насправді я шкодую, що сказав про це, забудьте ці слова".

Першим про заяву Джонсона з посиланням на джерела написав таблоїд The Sun, але новину не оминули і авторитетні ЗМІ, починаючи з BBC.

Речник уряду відмовився коментувати те, що відбулося під час зустрічі, але й не заперечив, що така фраза справді пролунала.

Журналістка ВВС Лаура Куенсберг пише, що учасники зустрічі в анонімному коментарі підтвердили ці слова. Один зі співрозмовників сказав, що певно прем'єр своїми словами про жадібність хотів дорікнути депутатові, який їв під час зустрічі. Ще один сказав, що ніколи не бачив, щоб хтось так швидко і емоційно забирав назад щойно сказані слова.

Кілька джерел повідомили, що потім Джонсон просив усіх присутніх забути цей невдалий коментар.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС допускає блокування експорту вироблених у Євросоюзі вакцин, якщо блок не буде отримувати "свою справедливу частку" - натякнувши, що найбільший експорт здійснюється до Британії.

Нідерланди заявили, що готові заблокувати експорт вакцини від коронавірусу AstraZeneca, якщо Велика Британія не погодиться на угоди з більш справедливого обміну вакцинами з ЄС.

Ідею про можливе обмеження експорту підтримала і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Останніми днями Джонсон був на зв'язку з європейськими колегами, намагаючись переконати їх відмовитись від таких намірів.