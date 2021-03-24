Джонсон заявил, что успех вакцинации в Британии обеспечили "капитализм и жадность" - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на закрытой встрече заявил, что успешную вакцинацию Великобритании обеспечили "капитализм и жадность" - и сразу же отказался от своих слов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Комментарий Джонсона якобы прозвучал во время встречи в формате Zoom-конференции с депутатами Консервативной партии так называемого "Комитета 1922" вечером 23 марта.

"Причина нашего успеха с вакцинами - это капитализм, это жадность, друзья, - якобы сказал премьер. - Но на самом деле я жалею, что сказал об этом, забудьте эти слова".

Первым о заявлении Джонсона со ссылкой на источники написал таблоид The Sun, но новость не обошли и авторитетные СМИ, начиная с BBC.

Представитель правительства отказался комментировать произошедшее во время встречи, но и не отрицал, что такая фраза действительно прозвучала.

Журналистка ВВС Лаура Куэнсберг пишет, что участники встречи в анонимном комментарии подтвердили эти слова. Один из собеседников сказал, что вероятно премьер своими словами о жадности хотел упрекнуть депутата, который ел во время встречи. Еще один сказал, что никогда не видел, чтобы кто-то так быстро и эмоционально забирал назад только сказанные слова.

Несколько источников сообщили, что потом Джонсон просил всех присутствующих забыть этот неудачный комментарий.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС допускает блокирование экспорта произведенных в Евросоюзе вакцин, если блок не будет получать "свою справедливую долю" - намекнув, что наибольший экспорт осуществляется в Британию.

Нидерланды заявили, что готовы заблокировать экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, если Великобритания не согласится на более справедливый обмен вакцинами с ЕС.

Идею о возможном ограничении экспорта поддержала и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

В последние дни Джонсон был на связи с европейскими коллегами, пытаясь убедить их отказаться от таких намерений.