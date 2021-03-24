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84-річного Берлусконі госпіталізували через проблеми з серцем

Середа, 24 березня 2021, 12:37

84-річний італійський політик, експрем’єр Сильвіо Берлусконі з 22 березня перебуває у лікарні через проблеми з серцем.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Ansa, про це 24 березня повідомив його адвокат Федеріко Чекконі на судовому засіданні у Мілані, де мав би бути присутнім і сам Берусконі.

Близькі до політика джерела повідомляють, що він перебуває у госпіталі Сан-Рафаеле у Мілані і почувається відносно добре.

Справа, яку розглядає суд, дотично пов’язана з давньою справою про зв’язки Берлусконі з неповнолітньою танцівницею з Марокко. 

У нинішній справі фігурують 29 відповідачів - Берлусконі та молоді жінки, яким нібито заплатив за те, щоб вони заперечували звинувачення прокурорів і не розповідали правди про сексуальні вечірки, на які їх запрошували за гроші.

Берлусконі потрапив до лікарні вже втретє за 2021 рік. Попереднього разу його госпіталізували на початку лютого після падіння в резиденції у Римі, а в січні для перевірки з приводу проблем з серцем. 

Перед цим восени 2020 року він отримав позитивний результат тесту на COVID-19 на початку вересня і провів майже два тижні в лікарні.

Політику встановили штучний клапан серця в червні 2016 року.

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Італія
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