84-річного Берлусконі госпіталізували через проблеми з серцем

84-річний італійський політик, експрем’єр Сильвіо Берлусконі з 22 березня перебуває у лікарні через проблеми з серцем.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Ansa, про це 24 березня повідомив його адвокат Федеріко Чекконі на судовому засіданні у Мілані, де мав би бути присутнім і сам Берусконі.

Близькі до політика джерела повідомляють, що він перебуває у госпіталі Сан-Рафаеле у Мілані і почувається відносно добре.

Справа, яку розглядає суд, дотично пов’язана з давньою справою про зв’язки Берлусконі з неповнолітньою танцівницею з Марокко.

У нинішній справі фігурують 29 відповідачів - Берлусконі та молоді жінки, яким нібито заплатив за те, щоб вони заперечували звинувачення прокурорів і не розповідали правди про сексуальні вечірки, на які їх запрошували за гроші.

Берлусконі потрапив до лікарні вже втретє за 2021 рік. Попереднього разу його госпіталізували на початку лютого після падіння в резиденції у Римі, а в січні для перевірки з приводу проблем з серцем.

Перед цим восени 2020 року він отримав позитивний результат тесту на COVID-19 на початку вересня і провів майже два тижні в лікарні.

Політику встановили штучний клапан серця в червні 2016 року.