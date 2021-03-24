84-летнего Берлускони госпитализировали из-за проблем с сердцем

84-летний итальянский политик, экс-премьер Сильвио Берлускони с 22 марта находится в больнице из-за проблем с сердцем.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ansa, об этом 24 марта сообщил его адвокат Федерико Чеккони на судебном заседании в Милане, где должен присутствовать и сам Берускони.

Близкие к политику источники сообщают, что он находится в госпитале Сан-Рафаэле в Милане и чувствует себя относительно хорошо.

Дело, которое рассматривает суд, связано с давним делом о связи Берлускони с несовершеннолетней танцовщицей из Марокко.

В нынешнем деле фигурируют 29 ответчиков - Берлускони и молодые женщины, которым он якобы заплатил за то, чтобы они отрицали обвинения прокуроров и не рассказывали правды о сексуальных вечеринках, на которые их приглашали за деньги.

Берлускони попал в больницу уже в третий раз за 2021 год. В прошлый раз его госпитализировали в начале февраля после падения в резиденции в Риме, а в январе - для проверки по поводу проблем с сердцем.

Перед этим осенью 2020 года он получил положительный результат теста на COVID-19 в начале сентября и провел почти две недели в больнице.

Политику установили искусственный клапан сердца в июне 2016 года.