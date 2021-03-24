Швеція скасовує заборону на в'їзд з Данії та Норвегії

Швеція з 1 квітня скасує заборону на в’їзд з Данії та Норвегії, що діяла близько 3 місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sveriges Radio.

Заборону на в’їзд з Данії Швеція запровадила невдовзі перед Різдвом - для протидії поширенню британського штаму. В’їзд дозволили лише транскордонним працівникам, шведам, які їдуть додому, та деяким іншим категоріям-виняткам.

У січні аналогічні вимоги встановили для Норвегії.

Тепер Агентство громадського здоров’я дійшло висновку, що мандрівники з Норвегії та Данії суттєво не вплинуть на поширення британського штаму у Швеції, тому заборону знімають.

Поїздки до Швеції знову стають можливими, але з вимогою показати на кордоні свіжий негативний тест на коронавірус.

Водночас на практиці це навряд чи суттєво змінить ситуацію з потоком мандрівників - через власні обмеження цих країн.