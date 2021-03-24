Швеция отменяет запрет на въезд из Дании и Норвегии

Швеция с 1 апреля отменит запрет на въезд из Дании и Норвегии, действовавший около 3 месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sveriges Radio.

Запрет на въезд из Дании Швеция ввела вскоре перед Рождеством - для противодействия распространению британского штамма. Въезд позволили только трансграничным работникам, шведам, которые едут домой, и некоторым другим категориям-исключениям.

В январе аналогичные требования установили для Норвегии.

Теперь Агентство общественного здоровья пришло к выводу, что путешественники из Норвегии и Дании существенно не повлияют на распространение британского штамма в Швеции, поэтому запрет снимают.

Поездки в Швецию снова становятся возможными, но с условием показать на границе свежий отрицательный тест на коронавирус.

В то же время на практике это вряд ли существенно изменит ситуацию с потоком путешественников - через собственные ограничения этих стран.