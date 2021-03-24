Відносини НАТО і РФ залишатимуться складними, ми готуємося до цього - США

Північноатлантичний альянс готується до того, що стосунки з Росією у найближчому майбутньому залишатимуться складними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у Брюсселі після завершення міністерської зустрічі НАТО.

"Я думаю ми всі очікуємо, що наші стосунки з Росією залишатимуться складними в найближчому майбутньому, і ми готуємося до цього. І зрештою найбільше, на що ми можемо сподіватися, це принаймні, що відносини будуть передбачуваними і стабільними", - сказав Блінкен.

За його словами, наміри США і НАТО полягають в тому, щоб взаємодіяти із Росією способами, які відповідають їхнім інтересам, залишаючись при цьому максимально зосередженими на викликах, які створює Кремль.

"Але ми також працюємо над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її безрозсудні та ворожі дії", - додав держсекретар.

Раніше Блінкен заявив своєму німецькому колезі Гайко Маасу про загрозу санкцій для компаній, які братимуть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

В середині березня на слуханнях у комітеті із закордонних справ Блінкен заявив, що Сполучені Штати продовжать вживати заходів, аби не допустити завершення будівництва російського газопроводу.

Пізніше Держдеп США нагадав про можливість застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у завершенні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".