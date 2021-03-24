Отношения НАТО и РФ будут оставаться сложными, мы готовимся к этому - США

Североатлантический альянс готовится к тому, что отношения с Россией в ближайшем будущем будут оставаться сложными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе после завершения министерской встречи НАТО.

"Я думаю, мы все ожидаем, что наши отношения с Россией будут оставаться сложными в ближайшем будущем, и мы готовимся к этому. Самое большее, на что мы можем надеяться, это по крайней мере, что отношения будут предсказуемыми и стабильными", - сказал Блинкен.

По его словам, намерения США и НАТО заключаются в том, чтобы взаимодействовать с Россией способами, которые соответствуют их интересам, оставаясь при этом максимально сосредоточенными на вызовах, которые создает Кремль.

"Но мы также работаем над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия", - добавил госсекретарь.

Ранее Блинкен заявил своему немецкому коллеге Хайко Маасу об угрозе санкций для компаний, которые будут участвовать в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

В середине марта на слушаниях в комитете по иностранным делам Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.

Позже Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2".