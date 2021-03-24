У Росії відреагували на критику НАТО: "займіться своїми проблемами"

У Міністерстві закордонних справ Росії закликали країни НАТО "зайнятися своїми проблемами" після критики на адресу Росії з боку генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

"Займіться проблемами у ваших членах (НАТО, - ред). Вони вимагають невідкладного втручання: вакцинація, криза, права людини в країнах НАТО", - заявила прессекретар МЗС РФ Марія Захарова.

Вона заявила, що тільки після вирішення проблем в західних країнах Росія приступить до вивчення цього досвіду. "Але тільки вдалого", - додала Захарова.

Столтенберг після міністерської зустрічі у Брюсселі заявив, що Росія продовжує агресивну поведінку за кордоном, в тому числі проти своїх сусідів, а також нарощує військову міць у різних регіонах світу.

Крім того, генсек заявив про збільшення ракетної загрози з боку Росії.