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В России отреагировали на критику НАТО: "займитесь своими проблемами"

Среда, 24 марта 2021, 18:42

В Министерстве иностранных дел России призвали страны НАТО "заняться своими проблемами" после критики в адрес России со стороны генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Займитесь проблемами в ваших членах (НАТО, - ред). Они требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО", — заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Она заявила, что только после решения проблем в западных странах Россия приступит к изучению этого опыта. "Но только удачного", — добавила Захарова.

Столтенберг после министерской встречи в Брюсселе заявил, что Россия продолжает агрессивное поведение за рубежом, в том числе против своих соседей, а также наращивает военную мощь в разных регионах мира.

Генсек НАТО также заявил об увеличении ракетной угрозы со стороны России.

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