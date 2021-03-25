В Германии мужчина поджег мэрию из-за "усталости от карантина"

В городе Дельменхорст в Нижней Саксонии 30-летний мужчина поджег мэрию. Полиции он свои действия объяснил усталостью от карантинных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел во вторник 23 февраля около 10-30 вечера. В окна мэрии полетели несколько "коктейлей Молотова".

Несколько прохожих, увидев это, сумели задержать мужчину и дождаться приезда полиции.

Пожар серьезно повредил комнату справочного бюро для туристов, но дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

"К счастью, обошлось без пострадавших - заведующий зданием мэрии проживает в том же крыле со своей семьей", - комментирует мэр города Алекс Янц.

30-летний мужчина на допросе сказал полиции, что поступил так из-за раздражения от бесконечных карантинных ограничений. Правоохранители в настоящее время не исключают и других мотивов.

У него раньше не было судимостей, но он уже попадал в поле зрения за систематические нарушений карантина.

"Никому из нас не нравится эта ситуация с пандемией. Конечно, каждый может иметь вопросы или критиковать меры борьбы с вирусом - но в рамках закона. Насилие - это не выход", - говорит руководитель местного кризисного центра по противодействию эпидемии Рудольф Маттерн.

В прокуратуре решили до суда оставить мужчину под стражей.

Напомним, Германия продлила действующие карантинные ограничения до 18 апреля, тогда как Гамбург стал первым немецким городом, что вернулся к жесткому карантину в связи с ухудшением ситуации.

В понедельник Ангела Меркель и руководители земель сначала приняли решение о строгом локдауне в пасхальные дни, но после шквала критики отказались от него.