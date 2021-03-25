Москва получила данные агентов ЦРУ из-за утечки в Черногории - СМИ

Секретные данные агентов ЦРУ, которые были раскрыты вне протоколов безопасности в Черногории, уже известны Белграду и Москве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут черногорские СМИ.

Как сообщалось ранее, прокуратура Черногории начала предварительное расследование относительно вероятного разглашения секретной информации главой Агентства национальной безопасности (АНБ) Деяном Вукшичем.

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Все потому, что Вукшич поделился с комитетом по безопасности и обороне парламента Черногории официальным документом Агентства национальной безопасности, в котором были раскрыты имена и фамилии агентов ЦРУ.

"Есть обоснованные подозрения, что секретная информация дошла до Москвы", - пишет издание Pobjeda со ссылкой на несколько дипломатических источников.

По данным газеты, АНБ Черногории сообщило иностранным коллегам, что у него нет достоверной информации о том, кто мог получить имена и фамилии агентов ЦРУ. В то же время источник заявил, что в новом созыве комитета по безопасности и обороне парламента Черногории есть люди, которым не только черногорские, но и западные спецслужбы уделяют особое внимание из-за их русофильского и сербского профиля.

Международный источник, хорошо знакомый с протоколами и стандартами разведки НАТО, утверждает, что секретные данные были немедленно переданы определенным кругам в Белграде после заседания комитета и переданы в Москву.

"Это не данные, которые потрясут США, поскольку россияне хорошо знают ситуацию на местах на Балканах, спецслужбы знают график работы агентов своих противников. Москва теперь могла получить только "официальное" подтверждение того, что они и так знали..." - заявил зарубежный источник изданию.

По его словам, большую проблему для Черногории представляет то, что международный скандал скомпрометировал сектор безопасности Черногории, поскольку никто не помнит, чтобы "когда-нибудь была допущена такая глупая ошибка и неуважение к процедуре".