Дания продолжила приостановку прививок вакциной AstraZeneca

Дания решила продолжить приостановку прививки вакциной от AstraZeneca еще на три недели, поскольку продолжает оценивать действие вакцины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Решение было принято в связи с вероятными побочными эффектами, пояснила на пресс-конференции Таня Эриксен из Датского агентства по лекарственным средствам.

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Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности 11 марта после сообщений о том, что 60-летняя женщина умерла с тромбами в нескольких частях тела через неделю после вакцинации.

Вскоре после этого стало известно о смерти второго человека в Дании после вакцинации AstraZeneca. Датские органы здравоохранения заявили, что у них нет доказательств того, что вакцина была причиной смерти.

"Я хотела бы подчеркнуть, что я не говорю об обычных тромбах. Речь идет не о тромбах в руках, ногах и легких", - сказала Эриксен.

"Не исключено, что существует связь между вакциной и очень редкими случаями образования тромбов", - добавила она.

Приостановка вакцинации препаратом продлится как минимум до 18 апреля.

Норвегия и Швеция также приостановили использование вакцины AstraZeneca. Несколько европейских стран, которые приостановили использование вакцины, возобновили ее применение после того, как регулирующий орган Европейского Союза заявил, что вакцина безопасна.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что преимущества вакцины по-прежнему превышают ее риски, и вакцину можно продолжать вводить, пока продолжается более тщательная оценка случаев образования тромбов.

Около 150 000 человек в Дании сделали прививки вакциной AstraZeneca.

"На данный момент мы считаем, что наша основа для принятия окончательного решения о дальнейшем использовании вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca слишком неопределенная. Было начато множество исследований, но у нас пока нет никаких выводов. Вот почему мы решили продолжить паузу", - заявил Соэрен Брострем, глава Агентства здравоохранения Дании.

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