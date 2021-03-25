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Швеція відновлює щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca

Четвер, 25 березня 2021, 19:39

Швеція відновить використання вакцини AstraZeneca для людей у ​​віці 65 років і старше.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Вакцина дуже корисна для людей похилого віку, серед яких багато людей щодня тяжко хворіють", - сказав генеральний директор агентство охорони здоров'я Йохан Карлсон.

"У той же час ми не спостерігали таких рідкісних і серйозних побічних ефектів серед наших літніх людей. Це є підставою для того, чому ми скасовуємо заборону для людей старше 65 років", - додав він.

Більшість країн, які тимчасово призупинили дію вакцини, відновили її застосування відповідно до рекомендацій Європейського агентства з лікарських засобів та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, Данія вирішила продовжити призупинення щеплення вакциною від AstraZeneca ще на три тижні, оскільки продовжує оцінювати дію вакцини.

Як і в більшості країн Європи, останнім часом у Швеції спостерігається зростання кількості заражень. 

Понад половина опитаних громадян у Франції, Німеччині та Іспанії вважають, що вакцина від коронавірусу, розроблена AstraZeneca, не є безпечною.

Читайте також: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.

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