Швеція відновлює щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca

Швеція відновить використання вакцини AstraZeneca для людей у ​​віці 65 років і старше.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Вакцина дуже корисна для людей похилого віку, серед яких багато людей щодня тяжко хворіють", - сказав генеральний директор агентство охорони здоров'я Йохан Карлсон.

"У той же час ми не спостерігали таких рідкісних і серйозних побічних ефектів серед наших літніх людей. Це є підставою для того, чому ми скасовуємо заборону для людей старше 65 років", - додав він.

Більшість країн, які тимчасово призупинили дію вакцини, відновили її застосування відповідно до рекомендацій Європейського агентства з лікарських засобів та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, Данія вирішила продовжити призупинення щеплення вакциною від AstraZeneca ще на три тижні, оскільки продовжує оцінювати дію вакцини.

Як і в більшості країн Європи, останнім часом у Швеції спостерігається зростання кількості заражень.

Понад половина опитаних громадян у Франції, Німеччині та Іспанії вважають, що вакцина від коронавірусу, розроблена AstraZeneca, не є безпечною.

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