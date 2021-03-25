Швеция возобновляет прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca

Швеция возобновит использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Вакцина очень полезна для пожилых людей, среди которых много людей ежедневно тяжело болеют", - сказал генеральный директор агентство здравоохранения Йохан Карлсон.

"В то же время мы не наблюдали таких редких и серьезных побочных эффектов среди наших пожилых людей. Это является основанием для того, почему мы отменяем запрет для людей старше 65 ле ", - добавил он.

Большинство стран, которые временно приостановили действие вакцины, возобновили ее применения в соответствии с рекомендациями Европейского агентства по лекарственным средствам и Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, Дания решила продолжить приостановку вакцинации препаратом от AstraZeneca еще на три недели, поскольку продолжает оценивать действие вакцины.

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