ЕС поддержал инициативу для документирования преступлений режима Лукашенко

Европейский Союз официально выразил поддержку новой международной платформе, которая будет заниматься документированием нарушений прав человека режимом Александра Лукашенко в Беларуси - International Accountability Platform for Belarus (IAPB).

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

Боррель отмечает, что со времени фальсифицированных президентских выборов власти Беларуси допустили ряд неприемлемых нарушений прав человека в отношении мирных протестующих, включая пытки, бесчеловечное обращение и сексуальное насилие, а произвольное задержание еще более 200 человек 25 марта в День свободы свидетельствует, что масштаб репрессий не уменьшается.

"Нарушители должны быть привлечены к ответственности... Вместе с группой стран-членов и других государств-единомышленников ЕС поддерживает независимую и беспристрастную Международную платформу для привлечения к ответственности (IAPB), которая будет заниматься сбором, проверкой и сохранением показаний о серьезных нарушениях прав человека в Беларуси, совершенных во время и после президентских выборов в августе 2020 года. ЕС выражает политическую поддержку платформе и, когда подготовительный этап завершится, поддержит ее также финансово", - заявил Боррель.

Он добавил, что ЕС на этой неделе представил в Совете ООН по правам человека резолюцию, которая предусматривает создание под эгидой Верховного комиссара ООН по правам человека механизм для привлечения виновных к ответственности - либо будут переданы наработки платформе.

"ЕС продолжит поддерживать народ Беларуси и его легитимный запрос на демократию и уважение к фундаментальным свободам, включая свободу слова, свободу мирных собраний и демонстраций без угроз насилием, запугиванием или страха репрессий", - добавляет Боррель.

Напомним, о создании платформы объявили 24 марта. Ее создают по рекомендации правозащитников, осуществлявших мониторинг ситуации в Беларуси в рамках так называемого "Московского механизма" ОБСЕ.

"Ядром" платформы станут правозащитники из неправительственных организаций - датской Dignity, британской Redress, белорусского правозащитного центра "Вясна" и Международного комитета по расследованию пыток (Минск), которых поддерживает группа государств, разделяющих мнение о необходимости такой работы.

О своей поддержке инициативы уже заявили 17 стран Европы, США и Канада.

В феврале ЕС продлил на 12 месяцев санкции в отношении 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко, и 7 компаний, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.