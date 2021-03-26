Партію Меркель через "масковий скандал" залишив ще один політик

Колишній депутат німецького Бундестагу Марк Гауптманн заявив про вихід із партії Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

На початку березня Гауптманн склав депутатський мандат через звинувачення в корупції та ймовірні недоброчесні зв'язки з Азербайджаном.

Про вихід Гауптманна з партії повідомила регіональна асоціація ХДС у Тюрингії. До цього очільник регіонального осередку та депутати заявляли, що просили Гауптманна залишити партію.

Прокуратура Тюрінгії проводить розслідування щодо колишнього депутата за підозрою у підкупі обраних посадових осіб у зв'язку з "масковий скандал". У четвер відбулися обшуки в житлових приміщеннях обвинуваченого, його бюро Бундестагу та кількох районних відділеннях ХДС на півдні Тюрингії.

Прокуратура вважає, що Гауптманн отримував комісійні виплати від компанії за посередництво у продажу масок під час пандемії через засновану ним компанію. За інформацією німецьких ЗМІ, Гауптманн отримав близько мільйона євро комісії за організацію бізнесу з масками.

Іншим предметом розслідування є ймовірний лобізм Гауптманна в інтересах Азербайджану, В'єтнаму та Тайваню.

Раніше пішов у відставку ще один депутата ХДС Ніколас Льобель. Його компанія заробила сотні тисяч євро на угодах із закупівлі масок для обличчя.