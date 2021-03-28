Кулеба: Франція може переконати Путіна сісти за стіл переговорів у Нормандському форматі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Франція здатна переконати російського президента Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів у Нормандському форматі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр написав у колонці для Le Figaro.

"Нині слушний час спробувати дати новий поштовх мирному процесу. Як і у 2019 році, Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження Нормандського формату. Всім було би вигідніше завершити війну, аніж продовжувати її. Якщо не докладати зусиль, ситуація продовжить погіршуватися. І не лише за столами переговорів Нормандської четвірки чи ТКГ, але й на передовій", - написав Кулеба.

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Він нагадав, що за ефективного сприяння Франції та Німеччини вдалося досягти певних конструктивних зрушень: звільнення полонених, певні гуманітарні покращення, зокрема відновлення мосту у Станиці Луганській, розведення сил у деяких районах та посилення режиму припинення вогню минулого року.

Проте режим припинення вогню на Донбасі надалі порушується і безпекова ситуація продовжує погіршуватися.

"На останньому саміті Нормандської четвірки в грудні 2019 року в Парижі президент Франції Еммануель Макрон назвав цю війну "відкритою раною в центрі європейського континенту" і підкреслив, що стабільність та відновлення архітектури безпеки в Європі можливі лише за умови завершення війни на Донбасі. Це правда, і французький президент має достатньо лідерських якостей та політичної ваги, аби дати новий поштовх для відновлення мирного процесу, переконати російського президента сісти за стіл переговорів у Нормандському форматі та спробувати врешті знайти шлях до справедливого і тривкого миру. Нині слушний час для того, щоб поновити ці зусилля", - вважає Кулеба.

Нагадаємо, 26 березня на Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинули 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Відзначається, що окупанти здійснили обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.