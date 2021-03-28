Кулеба: Франция может убедить Путина сесть за стол переговоров в Нормандской формате

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Франция способна убедить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров в Нормандском формате.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал в колонке для Le Figaro.

"Сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата. Всем было бы выгоднее завершить войну, чем продолжать ее. Если не прилагать усилий, ситуация продолжит ухудшаться. И не только за столами переговоров Нормандской четверки или ТКГ, но и на передовой \", - написал Кулеба.

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Он напомнил, что при эффективном содействии Франции и Германии удалось достичь определенных конструктивных сдвигов: освобождение пленных, определенные гуманитарные улучшения, в частности восстановление моста в Станице Луганской, разведение сил в некоторых районах и усиления режима прекращения огня в прошлом году.

Однако режим прекращения огня на Донбассе и далее нарушается и ситуация безопасности продолжает ухудшаться.

"На последнем саммите Нормандской четверки в декабре 2019 году в Париже президент Франции Эммануэль Макрон назвал эту войну "открытой раной в центре европейского континента" и подчеркнул, что стабильность и восстановление архитектуры безопасности в Европе возможны только при условии завершения войны в Донбассе. Это правда, и французский президент имеет достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочному миру. Сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия", - считает Кулеба.

Напомним, 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Отмечается, что оккупанты произвели обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.