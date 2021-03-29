В Румынии прошли протесты против усиления коронавирусных ограничений

В Румынии сотни людей в нескольких городах страны вышли на улицы в знак протеста против новых ограничительных мер, введенных румынскими властями в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

Акции протеста прошли в ночь на понедельник в Бухаресте, Тимишоаре, Константе и других городах страны.

В Румынии с воскресенья ужесточили ограничительные меры, частности, был введен комендантский час в выходные дни с 20:00 вместо 22:00 ранее.

В Бухаресте акция протеста началась на Университетской площади, а затем сотни людей направились к площади Победы, где находится здание правительства. Полиция сопровождала колонну демонстрантов, но не препятствовала акции, несмотря на запрет на массовые собрания.

Участники были без масок и не соблюдали социальную дистанцию, они скандировали лозунги, направленные против правительства и ограничительных мер. Акция длилась до 4 утра.

Напомним, власти Румынии объявили, что празднование Пасхи в этом году пройдет с разрешением посещения богослужений, хотя страна и борется со всплеском COVID-19, что грозит переполненностью больниц.