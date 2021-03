В Британии прививки от коронавируса получили более 30 млн человек

В Британии количество людей, привитых от коронавируса по крайней мере первой дозой вакцины, превысило 30 млн.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, такие данные обнародовали 28 марта органы здравоохранения.

Агентство общественного здоровья Англии сообщило об уже 25 651 406 вакцинированных первой дозой, Шотландии – 2 385 709, Уэльса – 1 387 583, Северной Ирландии - 726 589.

Всего привиты первой дозой 30 151 287 человек - больше половины взрослого населения.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал это "феноменальным достижением".

