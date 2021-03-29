Іспанія продовжила обмеження на в'їзд з-за меж ЄС до кінця квітня

Іспанія продовжила обмеження на необов'язкові поїздки з країн, що не входять до Європейського Союзу та Шенгенської зони, до 30 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Обмеження мали закінчитися 31 березня, але в понеділок Державний бюлетень Іспанії опублікував інформацію про те, що заходи будуть продовжені до кінця квітня.

Це означає, що мандрівники з країн, що не входять до Шенгенської зони, не зможуть здійснити необов’язкові подорожі до Іспанії наземним, повітряним чи морським шляхом протягом Великодня та протягом квітня.

Однак мандрівники з деяких країн з низьким рівнем зараження зможуть здійснити подорож, зокрема з Австралії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду, Китаю (за умови взаємності) та регіонів Гонконгу та Макао, оскільки існують загальноєвропейські домовленості, що це дозволяють.

Варто зазначити, що продовження обмежень не поширюється на Гібралтар, враховуючи той факт, що вони вакцинували майже все своє населення проти COVID-19. Обмеження на необов’язкові подорожі з Гібралтару до Іспанії будуть скасовані 30 березня.

Рішення іспанського уряду також технічно вплине на мандрівників з Великої Британії, оскільки країна вже не входить до ЄС.

Іспанія оголосила, що скасує заборону на поїздки до Британії 30 березня, але Лондон заявив, що відпочинок за кордоном все ще не дозволяється, а за порушення правил подорожей і відпочинок в Іспанії або деінде, загрожує штраф до 5000 фунтів стерлінгів (5800 євро).