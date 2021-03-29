Испания продолжила ограничения на въезд из-за пределов ЕС до конца апреля

Испания продолжила ограничения на необязательные поездки из стран, не входящих в Европейский Союз и Шенгенскую зону, до 30 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Ограничения должны были закончиться 31 марта, но в понедельник Государственный бюллетень Испании опубликовал информацию о том, что меры будут продлены до конца апреля.

Это означает, что путешественники из стран, не входящих в Шенгенскую зону, не смогут осуществить необязательные путешествия в Испанию наземным, воздушным или морским путем на Пасху и в течение апреля.

Однако путешественники из некоторых стран с низким уровнем заражения смогут совершить путешествие, в частности из Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Китая (при условии взаимности) и регионов Гонконга и Макао, поскольку существуют общеевропейские договоренности, которые это позволяют.

Стоит отметить, что продолжение ограничений не распространяется на Гибралтар, учитывая тот факт, что они вакцинировали почти все свое население против COVID-19. Ограничения на необязательные путешествия из Гибралтара в Испанию будут отменены 30 марта.

Решение испанского правительства также технически повлияет на путешественников из Великобритании, поскольку страна уже не входит в ЕС.

Испания объявила, что отменит запрет на поездки в Британию 30 марта, но Лондон заявил, что отдых за рубежом все еще не разрешается, а за нарушение правил путешествий и отдых в Испании или где-нибудь еще грозит штраф до 5000 фунтов стерлингов (5800 евро).