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Берлин вводит требование тестов для всех работников, контактирующих с клиентами

Понедельник, 29 марта 2021, 15:14

Берлин обяжет всех работников, контактирующих с клиентами в рамках своей работы, дважды в неделю сдавать тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Со среды люди в Берлине, работающие в службах доставки, супермаркетах и ​​ряде других секторов, где есть физический контакт с клиентами, должны будут сдавать как минимум два экспресс-теста на антиген в неделю и сохранять результаты в течение следующих четырех недель.

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Новые меры по защите от инфекций, одобренные Сенатом Берлина в минувший вторник, устанавливают обязательное тестирование для всех, кто имеет прямой контакт с клиентами или гостями.

Для тех, кто работает в компании, работодатель обязан организовать тестирование. Самозанятые люди, имеющие прямой контакт с клиентами, также должны проверять себя не реже одного раза в неделю. Они смогут воспользоваться бесплатными городскими центрами тестирования.

В субботу городские власти Берлина согласились усилить некоторые ограничения. В частности, во многих общественных местах начнет действовать требование использовать только маски с высокой степенью защиты типа FFP2.

В то же время торговые центры просят организовать центры тестирования, которые позволили бы клиентам пройти тест на антиген.

Сенат Берлина предусматривал, что на начальном этапе может возникнуть нехватка поставок тестов. В принятом решении говорится, что правила "применяются только в том случае, если есть достаточное количество тестов и их приобретение является разумным".

Мэр Берлина Михаэль Мюллер объявил на прошлой неделе, что он не объявит в столице режим строгого локдауна, несмотря на то, что в городе 7-дневная заболеваемость превышает допустимый уровень. Мэр социал-демократ сказал, что он хочет бороться с третьей волной вируса с помощью усиленного тестирования.

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