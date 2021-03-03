У Німеччині у 2020 році кількість депортацій зменшилась більш ніж удвічі 

Упродовж 2020 року з Німеччини вислали 10,8 тисячі осіб - більш ніж удвічі менше, ніж у 2019 році - 22 097.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ а запит фракції Лівої партії в Бундестазі.

Найбільше депортованих відправили до Грузії (928), та майже стільки ж - до Албанії (926). Наступні у списку - Сербія та Франція.

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За правилами ЄС, мігрантів депортують у ту країну-член ЄС, через яку вони в'їхали на територію блоку.

Близько 23% депортованих - жінки, а близько 18% - неповнолітні.

Серед федеральних земель найбільшу кількість депортацій ініціювала земля Північний Рейн-Вестфалія. На неї припадає більш ніж чверть усіх депортованих - 2805.

Як вже повідомлялося, за даними прикордонного агентства ЄС Frontex, кількість спроб незаконних перетинів зовнішніх кордонів ЄС минулого року знизилась до найменшого показника з 2013 року.