Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посли ЄС продовжили санкції проти оточення Януковича, Арбузов і Табачник виключені зі списку

Посол Британії запевнила, що куплена Україною вакцина Covishield ідентична AstraZeneca

Туск: не будьте наївними з російськими та китайськими вакцинами

США синхронно з ЄС вводять нові санкції через Навального






У Німеччині у 2020 році кількість депортацій зменшилась більш ніж удвічі 

Середа, 3 березня 2021, 09:28

Упродовж 2020 року з Німеччини вислали 10,8 тисячі осіб - більш ніж удвічі менше, ніж у 2019 році - 22 097. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ а запит фракції Лівої партії в Бундестазі. 

Найбільше депортованих відправили до Грузії (928), та майже стільки ж - до Албанії (926). Наступні у списку - Сербія та Франція. 

Читайте також
У Грецію в 2020 році прибуло на 80% менше мігрантів

За правилами ЄС, мігрантів депортують у ту країну-член ЄС, через яку вони в'їхали на територію блоку.  

Близько 23% депортованих - жінки, а близько 18% - неповнолітні.

Серед федеральних земель найбільшу кількість депортацій ініціювала земля Північний Рейн-Вестфалія. На неї припадає більш ніж чверть усіх депортованих - 2805.

Як вже повідомлялося, за даними прикордонного агентства ЄС Frontex, кількість спроб незаконних перетинів зовнішніх кордонів ЄС минулого року знизилась до найменшого показника з 2013 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина мігранти
powered by lun.ua