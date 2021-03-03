В Германии в 2020 году количество депортаций сократилось более чем вдвое

В течение 2020 года из Германии выслали 10,8 тысячи человек - более чем вдвое меньше, чем в 2019 году - 22 097.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщили в министерстве внутренних дел а запрос фракции Левой партии в Бундестаге.

Больше всего депортированных отправили в Грузию (928), и почти столько же - в Албанию (926). Следующие в списке - Сербия и Франция.

По правилам ЕС, мигрантов депортируют в ту страну, через которую они въехали на территорию блока.

Около 23% депортированных - женщины, а около 18% - несовершеннолетние.

Среди федеральных земель наибольшее количество депортаций инициировала земля Северный Рейн-Вестфалия. На нее приходится более четверти всех депортированных - 2805.

Как уже сообщалось, по данным пограничного агентства ЕС Frontex, количество попыток незаконного пересечения внешних границ ЕС в прошлом году снизилось до наименьшего показателя с 2013 года.