Найбільша фракція Європарламенту підтримала зміни до правил, за які Орбан погрожував виходом

Європейська народна партія затвердила зміни до своїх правил, які відкривають можливість для виключення з фракції партії "Фідес" угорського прем’єра Віктора Орбана.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві ЄНП.

Зміни до правил, які діяли з жовтня 2013 року, підтримали 84,1% голосами.

Нові правила набувають чинності від сьогодні та уточнюють процедури, пов’язані з членством і призупиненням членства або виключенням з групи, що має дозволити виключити з фракції увесь "Фідес".

Кілька офіційних осіб і депутатів Європарламенту впевнені, що після цього група проголосує за призупинення членства фракції "Фідес", хоча дата такого голосування ще не призначена.

Днями прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "Фідес" у разі зміни правил сама вийде з фракції і не чекатиме, доки її виключать.

Відносини "Фідес" та ЄНП довгий час були непростими через нападки офіційних осіб "Фідес" на лідерів і політику ЄНП, а також через побоювання з приводу верховенства закону в Угорщині.

"Фідес" була відсторонена від членства в ЄНП з березня 2019 року, але її євродепутати залишаються частиною групи ЄНП в Європейському парламенті, попри спроби деяких членів-центристів їх вигнати.

13 консервативних партій, що входять до ЄНП, вимагали виключити партію Орбана через кампанію угорського уряду проти міграційної політики ЄС.

У грудні ЄНП наклала санкції на Тамаша Дойча, главу фракції "Фідес" в парламенті, за те, що він порівняв коментарі Вебера з гаслами гестапо і таємної поліції Угорщини.

Попередні спроби виключити "Фідес" з фракції парламенту або повністю виключити її з партійного альянсу ЄНП провалилися через небажання вживати заходів з боку членів німецьких християнських демократів (ХДС) і їх сестринської баварської партії ХСС.