Крупнейшая фракция Европарламента поддержала изменения в правила, из-за которых Орбан грозил выходом

Европейская народная партия утвердила изменения в свои правила, которые открывают возможность для исключения из фракции партии "Фидес" венгерского премьера Виктора Орбана.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ЕНП.

Изменения в правила, которые действовали с октября 2013 года, поддержали 84,1% голосов.

Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня и уточняют процедуры, связанные с членством и приостановлением членства или исключением из группы.

Предложение об исключении из группы может внести президент или группа депутатов - 15% или более от состава, представляющих как минимум четыре делегации. После дебатов для решения об исключении из группы необходимо две трети поданных голосов, составляющих большинство от общего числа членов группы.

Несколько официальных лиц и депутатов Европарламента уверены, что после этого группа проголосует за приостановку членства "Фидес", хотя дата такого голосования еще не назначена.

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Фидес" в случае изменения правил сама выйдет из фракции и не будет ждать, пока ее исключат.

Отношения "Фидес" и ЕНП долгое время были непростыми из-за нападок официальных лиц "Фидес" на лидеров и политику ЕНП, а также из-за опасений по поводу верховенства закона в Венгрии.

"Фидес" была отстранена от членства в ЕНП с марта 2019 года, но ее евродепутаты остаются частью группы ЕНП в Европейском парламенте, несмотря на попытки некоторых членов-центристов их выгнать.

13 консервативных партий, входящих в ЕНП, требовали исключить партию Орбана из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС.

В декабре ЕНП наложила санкции на Тамаша Дойча, главу фракции "Фидес" в парламенте, за то, что он сравнил комментарии Вебера с лозунгами гестапо и тайной полиции Венгрии.

Предыдущие попытки исключить "Фидес" из фракции парламента или полностью исключить ее из партийного альянса ЕНП провалились из-за нежелания принимать меры со стороны членов немецких христианских демократов (ХДС) и их сестринской баварской партии ХСС.