Словаччина запровадила нічну комендантську годину з середи - декретом уряду заборонено виходити з дому між 20:00 та 5:00.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Протягом дня словаків просять залишатися вдома за винятком кількох важливих причин, включаючи медичні візити, роботу та фізичні вправи на відкритому повітрі або вигул домашніх тварин.

Комендантська година діятиме до 19 березня, але її можна буде продовжити.

Країна ЄС, де проживає 5,4 мільйона людей, зафіксувала за останні 14 днів 24 смерті у зв’язку з коронавірусом на 100 000 жителів.

Як повідомлялося, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

До цього серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовувала тільки Угорщина.