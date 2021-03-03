Словакия ввела ночной комендантский час со среды - декретом правительства запрещено выходить из дома между 20:00 и 5:00.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В течение дня словаков просят оставаться дома, за исключением нескольких важных причин, включая медицинские визиты, работу и физические упражнения на открытом воздухе или выгул домашних животных.

Комендантский час будет действовать до 19 марта, но его можно будет продлить.

Страна ЕС, где проживает 5,4 миллиона человек, зафиксировала за последние 14 дней 24 смерти в связи с коронавируса на 100 000 жителей.

Как сообщалось, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

До этого среди стран-членов ЕС "Спутник V" использовала только Венгрия.