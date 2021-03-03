"Венеційка" просить Україну заповнювати вакансії в КС лише після зміни системи відбору суддів

Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо заявив, що поточні вакансії в Конституційному суді слід заповнювати лише тоді, коли буде створено нову систему конкурсного відбору суддів.

Про це він сказав на форумі "Україна 30" щодо розвитку юстиції, повідомляє "Європейська правда".

Букіккіо нагадав, що у грудні "Венеційка" два термінові висновки, один щодо ситуації з антикорупційними механізмами, відповідно до рішення 13-Р / 2020 Конституційного суду України та один щодо реформи самого Конституційного суду.

"Не слід забувати, що Конституційний суд зіграв також позитивну роль у виконанні рішень Європейського суду з прав людини" - зазначив президент "Венеційки".

У своєму терміновому висновку щодо реформи Конституційного суду Венеційська комісія проаналізувала серйозні недоліки його рішення, але дійшла висновку, що рішення Конституційного суду є остаточними та обов'язковими, і що блокування діяльності суду призведе до серйозних порушень у сферах верховенства права, розподілу влади та незалежності судової влади.

Читайте також Венеційка у березні надасть висновок щодо нового проєкту розв’язання кризи в КС

Букіккіо зазначив, що даний час Венеційська комісія готує ще один висновок щодо законопроєкту про конституційні процедури.

"Ключовим елементом грудневого термінового висновку була рекомендація створити нову систему конкурсного відбору суддів, залучивши орган перевірки з міжнародною участю. Поточні вакансії в Конституційному суді слід заповнювати лише тоді, коли існуватиме ця система", - наголосив президент "Венеційки".

За його словами, тут утворюється замкнуте коло, оскільки ця рекомендація посилається на рекомендацію щодо звичайної судової влади щодо створення змішаного національного/міжнародного органу.

"Я відчуваю, що існує значний опір проти створення нових змішаних органів, але я переконаний, що вони дійсно потрібні, якщо ваша країна бажає боротися з вадою корупції. Національний суверенітет є важливою цінністю, але, повірте, корупція підриває суверенітет набагато більше", - підкреслив Букіккіо.

Варто зазначити, що днями має відбутися черговий з'їзд суддів України, який має призначити суддю Конституційного суду.

Нагадаємо, 25 січня посли країн Групи семи на прохання української сторони оприлюднили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади.

Рекомендації були опубліковані у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного суду України у жовтні та до цього, які, на думку послів, стали серйозною загрозою демократичному розвитку країни.