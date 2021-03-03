"Венецианка" просит Украину заполнять вакансии в КС только после изменения системы отбора судей

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что текущие вакансии в Конституционном суде следует заполнять только тогда, когда будет создана новая система конкурсного отбора судей.

Об этом он сказал на форуме "Украина 30" по развитию юстиции, сообщает "Европейская правда".

Букиккио напомнил, что в декабре "Венецианка" выпустила два срочных заключения, один относительно ситуации с антикоррупционными механизмами, по решению 13-Р/2020 Конституционного суда Украины, и один по реформе самого КСУ.

"Не следует забывать, что Конституционный суд сыграл также положительную роль в выполнении решений Европейского суда по правам человека", - отметил президент "Венецианки".

В своем срочном заключении о реформе Конституционного суда Венецианская комиссия проанализировала серьезные недостатки его решения, но пришла к выводу, что решение Конституционного суда являются окончательными и обязательными, и блокирование деятельности суда приведет к серьезным нарушениям в сферах верховенства права, распределения власти и независимости судебной власти.

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Букиккио отметил, что настоящее время Венецианская комиссия готовит еще один вывод по законопроекту о конституционных процедурах.

"Ключевым элементом декабрьского срочного вывода была рекомендация создать новую систему конкурсного отбора судей, привлекая орган проверки с международным участием. Текущие вакансии в Конституционном суде следует заполнять только тогда, когда будет существовать эта система", - отметил президент "Венецианки".

По его словам, здесь образуется замкнутый круг, поскольку эта рекомендация ссылается на рекомендации по обычной судебной власти по созданию смешанного национального/международного органа.

"Я чувствую, что существует значительное сопротивление против создания новых смешанных органов, но я убежден, что они действительно нужны, если ваша страна желает бороться с коррупцией. Национальный суверенитет является важной ценностью, но, поверьте, коррупция подрывает суверенитет гораздо больше", - подчеркнул Букиккио.

Стоит отметить, что на днях должен состояться очередной съезд судей Украины, который должен назначить судью Конституционного суда.

Напомним, 25 января послы стран Группы семи по просьбе украинской стороны обнародовали советы относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

Рекомендации были опубликованы в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.