Землетрус у Греції: з’явилися перші фото руйнувань

6-бальний землетрус, що стався близько опівдня, спричинив руйнування у найближчих до епіцентру селах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini та місцеве видання Larissanet.

Значних пошкоджень зазнали будівлі у трьох селах поблизу Еласону, найбільше фото руйнувань - із села Месохорі.

В одному з будинків після обвалу стіни виявився заблокованим літній чоловік, у підсумку він не постраждав.

Суттєво постраждала місцева церква.

У селі Дамасі теж обвалилася стіна церкви та постраждала школа, у якій на той час нікого не було.

Поштовхи призвели до серії зсувів, у тому числі на автошляху з Еласона до Лариси. Один з мостів закрили для руху після того, як на ньому з’явилась помітна тріщина.

У Ларисі значних пошкоджень будівель, схоже, не зафіксували.

Мешканці міста і досі залишаються надворі, розмістившись у парках та на площах.

У постраждалий регіон вирушають низка представників уряду.

Нагадаємо, землетрус стався 3 березня о 12:16 за місцевим часом та супроводжувався трьома афтершоками силою більше 4 балів за шкалою Ріхтера.

Епіцентр знаходився поблизу міст Лариса та Еласон, поштовхи відчули також в Афінах, Салоніках і низці інших міст.