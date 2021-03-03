Землетрус у Греції: з’явилися перші фото руйнувань
6-бальний землетрус, що стався близько опівдня, спричинив руйнування у найближчих до епіцентру селах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini та місцеве видання Larissanet.
Значних пошкоджень зазнали будівлі у трьох селах поблизу Еласону, найбільше фото руйнувань - із села Месохорі.
В одному з будинків після обвалу стіни виявився заблокованим літній чоловік, у підсумку він не постраждав.
Суттєво постраждала місцева церква.
У селі Дамасі теж обвалилася стіна церкви та постраждала школа, у якій на той час нікого не було.
Поштовхи призвели до серії зсувів, у тому числі на автошляху з Еласона до Лариси. Один з мостів закрили для руху після того, як на ньому з’явилась помітна тріщина.
У Ларисі значних пошкоджень будівель, схоже, не зафіксували.
Мешканці міста і досі залишаються надворі, розмістившись у парках та на площах.
У постраждалий регіон вирушають низка представників уряду.
Нагадаємо, землетрус стався 3 березня о 12:16 за місцевим часом та супроводжувався трьома афтершоками силою більше 4 балів за шкалою Ріхтера.
Епіцентр знаходився поблизу міст Лариса та Еласон, поштовхи відчули також в Афінах, Салоніках і низці інших міст.