Землетрясение в Греции: появились первые фото разрушений

6-балльное землетрясение, произошедшее около полудня, вызвало разрушения в ближайших к эпицентру селах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini и местное издание Larissanet.

Значительные повреждения получили здания в трех селах поблизости от Эласона, больше фото разрушений - из села Месохори.

В одном из домов после обвала стены оказался заблокированным пожилой мужчина, в итоге он не пострадал.

Существенно пострадала местная церковь.

Толчки привели к серии оползней, в том числе на автодороге из Эласона в Ларису. Один из мостов закрыли для движения после того, как на нем появилась заметная трещина.

В Ларисе значительных повреждений зданий, похоже, не зафиксировали.

Жители города до сих пор остаются на улице, разместившись в парках и на площадях.

В пострадавший регион отправляются представители правительства.

Напомним, землетрясение произошло 3 марта в 12:16 по местному времени и сопровождалось тремя афтершоками силой более 4 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился вблизи городов Лариса и Эласон, толчки ощутили также в Афинах, Салониках и ряде других городов.