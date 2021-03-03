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Землетрясение в Греции: появились первые фото разрушений

Среда, 3 марта 2021, 15:24

6-балльное землетрясение, произошедшее около полудня, вызвало разрушения в ближайших к эпицентру селах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini и местное издание Larissanet.

Значительные повреждения получили здания в трех селах поблизости от Эласона, больше фото разрушений - из села Месохори.

 

В одном из домов после обвала стены оказался заблокированным пожилой мужчина, в итоге он не пострадал.

Существенно пострадала местная церковь.

 

Толчки привели к серии оползней, в том числе на автодороге из Эласона в Ларису. Один из мостов закрыли для движения после того, как на нем появилась заметная трещина. 

 

В Ларисе значительных повреждений зданий, похоже, не зафиксировали.

 

Жители города до сих пор остаются на улице, разместившись в парках и на площадях.

 

В пострадавший регион отправляются представители правительства.

Напомним, землетрясение произошло 3 марта в 12:16 по местному времени и сопровождалось тремя афтершоками силой более 4 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился вблизи городов Лариса и Эласон, толчки ощутили также в Афинах, Салониках и ряде других городов.

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Греция
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