Землетрясение в Греции: появились первые фото разрушений
6-балльное землетрясение, произошедшее около полудня, вызвало разрушения в ближайших к эпицентру селах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini и местное издание Larissanet.
Значительные повреждения получили здания в трех селах поблизости от Эласона, больше фото разрушений - из села Месохори.
В одном из домов после обвала стены оказался заблокированным пожилой мужчина, в итоге он не пострадал.
Существенно пострадала местная церковь.
Толчки привели к серии оползней, в том числе на автодороге из Эласона в Ларису. Один из мостов закрыли для движения после того, как на нем появилась заметная трещина.
В Ларисе значительных повреждений зданий, похоже, не зафиксировали.
Жители города до сих пор остаются на улице, разместившись в парках и на площадях.
В пострадавший регион отправляются представители правительства.
Напомним, землетрясение произошло 3 марта в 12:16 по местному времени и сопровождалось тремя афтершоками силой более 4 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился вблизи городов Лариса и Эласон, толчки ощутили также в Афинах, Салониках и ряде других городов.