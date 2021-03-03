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Чехія поскаржилась на Польщу в Суд ЄС через буровугільну шахту

Середа, 3 березня 2021, 16:20

Чехія подала до Суду ЄС скаргу на Польщу через розбудову буровугільної шахти Турув.

Про це заявив речник суду Іренеуш Коловца, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Чеська Республіка подала скаргу проти Польщі щодо розширення Турівської буровугільної шахти разом із проханням про вжиття тимчасових заходів", - заявив речник.

Таким чином, він підтвердив попередню інформацію від уряду Чехії з цього приводу.

Міністр навколишнього середовища Чехії Ріхард Брабец наприкінці лютого заявив, що позов необхідний для захисту чеських громадян, оскільки Польща - на його думку - не відповідає вимогам Праги, пов'язаним із захистом навколишнього середовища. Міністр також повідомив, що переговори з Польщею будуть продовжені, але Чехія розглядає поточний видобуток в Турові як незаконний.

"Суд у Люксембурзі не обмежений жодними часовими обмеженнями, тому ми не знаємо, коли він ухвалить рішення. Враховуючи серйозність ситуації, ми віримо, що це відбудеться якомога швидше", - заявив міністр.

Минулого року Польща дозволила державній енергетичній групі PGE розширити операції на шахті. 

Чеські та німецькі міста розташовані лише за декілька кілометрів від шахти і димових труб електростанції.

У грудні Європейська комісія погодилася з тим, що Польща порушила дозвільні та екологічні процедури ЄС щодо прозорості та судового нагляду, але назвала екологічні претензії з приводу забруднення повітря і створення небезпеки для підземних вод необґрунтованими.

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Польща Чехія Суд ЄС
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