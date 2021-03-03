Чехия пожаловалась на Польшу в Суд ЕС из-за буроугольной шахты

Чехия подала в Суд ЕС жалобу на Польшу из-за развития буроугольной шахты Турув.

Об этом заявил пресс-секретарь суда Иренеуш Коловца, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Чешская Республика подала жалобу против Польши за расширение Турувской буроугольной шахты вместе с просьбой о принятии временных мер", - заявил пресс-секретарь.

Таким образом, он подтвердил предварительную информацию от правительства Чехии по этому поводу.

Министр окружающей среды Чехии Рихард Брабец в конце февраля заявил, что иск необходим для защиты чешских граждан, поскольку Польша - по его мнению - не соответствует требованиям Праги, связанным с защитой окружающей среды. Министр также сообщил, что переговоры с Польшей будут продолжены, но Чехия рассматривает текущую добычу в Туруве как незаконную.

"Суд в Люксембурге не ограничен никакими временными ограничениями, поэтому мы не знаем, когда он примет решение. Учитывая серьезность ситуации, мы верим, что это произойдет как можно скорее", - заявил министр.

В прошлом году Польша разрешила государственной энергетической группе PGE расширить операции на шахте.

Чешские и немецкие города расположены всего в нескольких километрах от шахты и дымовых труб электростанции.

В декабре Европейская комиссия согласилась с тем, что Польша нарушила разрешительные и экологические процедуры ЕС по прозрачности и судебному надзору, но назвала экологические претензии по поводу загрязнения воздуха и создания опасности для подземных вод необоснованными.