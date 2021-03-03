Данія повідомила про перший випадок зараження бразильським штамом

У Данії виявили перший випадок зараження бразильським штамом коронавірусу, який може бути стійким до вакцин і уникати відповіді імунної системи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данський канал TV2.

За даними державного інституту сироваток, перший випадок зараження варіантом P1 був зафіксований у столичному регіоні.

Шарлотта Хйорт, яка є керівником підрозділу Данського агентства з питань безпеки пацієнтів, розповіла, що агентство зараз працює на підставі тези, що людина інфікувалася за кордоном.

Водночас вона заявила, що агентство робить сильний акцент на тому, щоб розірвати ланцюг зараження.

"Це серйозно, і ми робимо все можливе, щоб стримати поширення цього варіанта", - сказала вона.

Бразильський штам вважається більш заразним та більш стійким до вже існуючих вакцин від коронавірусу.