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Дания сообщила о первом случае заражения бразильским штаммом

Среда, 3 марта 2021, 17:14

В Дании обнаружили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса, который может быть устойчивым к вакцинам и уходить от ответа иммунной системы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датский канал TV2.

По данным государственного института сывороток, первый случай заражения вариантом P1 был зафиксирован в столичном регионе.

Шарлотта Хйорт, которая является руководителем подразделения Датского агентства по безопасности пациентов, рассказала, что агентство сейчас предполагает,  что человек заразился за рубежом.

В то же время она заявила, что агентство делает сильный акцент на том, чтобы разорвать цепь заражения.

"Это серьезно, и мы делаем все возможное, чтобы сдержать распространение этого варианта", - сказала она.

Бразильский штамм считается более заразным и более устойчивым к уже существующим вакцинам от коронавируса.

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