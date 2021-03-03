Дания сообщила о первом случае заражения бразильским штаммом

В Дании обнаружили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса, который может быть устойчивым к вакцинам и уходить от ответа иммунной системы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датский канал TV2.

По данным государственного института сывороток, первый случай заражения вариантом P1 был зафиксирован в столичном регионе.

Шарлотта Хйорт, которая является руководителем подразделения Датского агентства по безопасности пациентов, рассказала, что агентство сейчас предполагает, что человек заразился за рубежом.

В то же время она заявила, что агентство делает сильный акцент на том, чтобы разорвать цепь заражения.

"Это серьезно, и мы делаем все возможное, чтобы сдержать распространение этого варианта", - сказала она.

Бразильский штамм считается более заразным и более устойчивым к уже существующим вакцинам от коронавируса.