Напад на українських підлітків в Австрії скоїла банда із 7 осіб, їх розшукують - посол

Напад на українських підлітків в австрійському Граці скоїла банда із семи осіб, розшук зловмисників триває.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Життя пораненого хлопця поза небезпекою. Напад здійснила ціла банда - 7 чоловік. Щодо мотивів нападу, то поліція виходить, що це було пограбування", - написав Щерба на своїй сторінці у Facebook.

Посол додав, що почесний консул України Фрідріх Мьостль перебуває на прямому контакті з шефом поліції міста.

Нагадаємо, напад на двох українських підлітків у Граці стався в неділю, один постраждалий у лікарні з важкими ножовими пораненнями.

Двоє братів, обоє громадяни України, домовились через соцмережі зустрітись з незнайомцем для продажу одягу. Покупець заманив обох хлопців, віком 15 і 17 років, у пішохідний підземний перехід. Коли незнайомець приміряв куртку, з обох входів до підземного переходу до братів підійшли кілька людей у ​​масках.

Один із нападників витягнув пістолет, погрожував 17-річному юнакові та вимагав гроші, цінності та одяг, які він приніс із собою. Хлопець чинив опір, що призвело до бійки. Один із зловмисників у масці витягнув ножа та завдав хлопцеві удар у верхню частину тіла. Коли йому на допомогу кинувся його 15-річний брат, зловмисники втекли.