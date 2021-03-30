Нападение на украинских подростков в Австрии совершила банда из 7 человек - посол

Нападение на украинских подростков в австрийском Граце совершила банда из семи человек, розыск злоумышленников продолжается.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Жизнь раненого парня вне опасности. Нападение осуществила целая банда - 7 человек. Относительно мотивов нападения, то полиция выходит из того, что это было ограбление", - написал Щерба на своей странице в Facebook.

Посол добавил, что почетный консул Украины Фридрих Местль находится в прямом контакте с шефом полиции города.

Напомним, нападение на двух украинских подростков в Граце произошло в воскресенье, один пострадавший в больнице с тяжелыми ножевыми ранениями.

Двое братьев, оба граждане Украины, договорились через соцсети встретиться с незнакомцем для продажи одежды. Покупатель заманил обоих парней в возрасте 15 и 17 лет в пешеходный подземный переход. Когда незнакомец примерил куртку, из обоих входов в подземный переход к братьям подошли несколько человек в масках.

Один из нападавших вытащил пистолет, угрожал 17-летнему юноше и требовал деньги, ценности и одежду, которые он принес с собой. Парень сопротивлялся, что привело к драке. Один из злоумышленников в маске вытащил нож и нанес парню удар в верхнюю часть тела. Когда ему на помощь бросился его 15-летний брат, злоумышленники скрылись.