Єврокомісар засудив Білорусь через неприйнятне ставлення до польської нацменшини

Єврокомісар з питань розширення і сусідства ЄС Олівер Варгеї засудив поводження білоруської влади з представниками польської нацменшини.

Відповідну заяву Варгеї зробив у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Неприйнятне ставлення влади Білорусі до представників польської меншини. Права меншин необхідно поважати! ЄС продовжує підтримувати білоруський народ в його прагненні до свободи", - написав Варгеї у своєму офіційному Twitter-каналі.

Нагадаємо, раніше Євросоюз закликав владу Білорусі негайно звільнити президентку Союзу поляків Білорусі Анжеліку Борис та інших політичних в’язнів.

23 березня була заарештована та засуджена до 15 днів ув'язнення новообрана голова Союзу поляків Білорусі Анжеліка Борис. 25 березня затриманий журналіст, член правління Спілки поляків Білорусі Анджей Почобут.

В офісах Спілки поляків у Білорусі по всій країні проведені обшуки. Проти керівництва Союзу поляків Білорусі було порушено нові кримінальні звинувачення, за які може бути засуджено до кількох років позбавлення волі.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький порівняв дії білоруської влади із захопленням заручників і закликав припинити переслідувати поляків, які проживають у Білорусі.